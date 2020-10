Boscaglia: “Modulo e squilibrio in attacco? Ho la mia idea. Somma ok, out Palazzi e Marconi” (Di martedì 20 ottobre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 21 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Non credo ci sia squilibrio in attacco, noi abbiamo preso due gol contro Avellino e Bisceglie nelle uniche due occasioni create dagli avversari. Di contro a Bisceglie non abbiamo sfruttato le occasioni create. Dobbiamo trovare gli equilibri e gli automatismi giusti, capire di volta in volta come modificare l'assetto tattico. Il modo di stare in campo della squadra comincia a piacermi nonostante ci siano delle cose da dover migliorare. Bisogna capire quando ... Leggi su mediagol (Di martedì 20 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Turris, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 21 ottobre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Non credo ci siain, noi abbiamo preso due gol contro Avellino e Bisceglie nelle uniche due occasioni create dagli avversari. Di contro a Bisceglie non abbiamo sfruttato le occasioni create. Dobbiamo trovare gli equilibri e gli automatismi giusti, capire di volta in volta come modificare l'assetto tattico. Il modo di stare in campo della squadra comincia a piacermi nonostante ci siano delle cose da dover migliorare. Bisogna capire quando ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Modulo e squilibrio in attacco? Ho la mia idea. Somma ok, out Palazzi e Marconi'… - Mediagol : Boscaglia: 'Modulo e squilibrio in attacco? Ho la mia idea. Somma ok, out Palazzi e Marconi'… - tifosipalermoit : #PalermoTurris, #Boscaglia: 'Modulo? Vedremo dai giocatori che staranno bene. Ne approfitto per ringraziare i tifos… - tifosipalermoit : #PalermoTurris, #Boscaglia: 'Dobbiamo migliorare tante cose, capire quando fare fallo o ripartire. Abbiamo perso si… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'Anche #Boscaglia addossa responsabilità alla stampa, ma ha cambiato 4 formazioni in 4 gare.… -