Vicenza-Salernitana: le conferenze pre partita (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alla vigilia dell’ incontro casalingo contro la Salernitana, il tecnico del Vicenza, Mimmo Di Carlo, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Le dichiarazioni di Di Carlo “Abbiamo fatto due partite e cominciavamo a stare bene come ritmo e frequenze, è chiaro che questa sosta forzata contro il Monza non ci sia piaciuta, ma è successa ed era una necessità. La squadra sta bene, purtroppo la pausa ci ha rallentato a livello mentale. La Salernitana ha vinto 4-1, prima in classifica e i suoi ritmi potrebbero essere alti, visto la partita che hanno fatto sabato. Rispetteremo molto la capolista, ma noi puntiamo a vincere. Mi aspetto un Vicenza dinamico, aggressivo che giochi con quella qualità che abbiamo fatto vedere contro il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alla vigilia dell’ incontro casalingo contro la, il tecnico del, Mimmo Di Carlo, ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa. Le dichiarazioni di Di Carlo “Abbiamo fatto due partite e cominciavamo a stare bene come ritmo e frequenze, è chiaro che questa sosta forzata contro il Monza non ci sia piaciuta, ma è successa ed era una necessità. La squadra sta bene, purtroppo la pausa ci ha rallentato a livello mentale. Laha vinto 4-1, prima in classifica e i suoi ritmi potrebbero essere alti, visto lache hanno fatto sabato. Rispetteremo molto la capolista, ma noi puntiamo a vincere. Mi aspetto undinamico, aggressivo che giochi con quella qualità che abbiamo fatto vedere contro il ...

periodicodaily : Vicenza-Salernitana: le conferenze pre partita - SalernoSport24 : ?? Salernitana, Castori: 'Ci attende una partita difficile' - - Alessan34958222 : RT @OfficialUSS1919: I convocati per Vicenza - Salernitana ?? #LRVSAL - SalernoSport24 : ?? I convocati di Castori per Vicenza - - TopMoviie : RT @zazoomblog: Serie B gli arbitri: Ros per Reggina-Cosenza Vicenza-Salernitana a Illuzzi - #Serie #arbitri: #Reggina-Cosenza https://t.… -