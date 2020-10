Uomini e Donne, Cristina e Daniel interrompono la frequentazione e lui lascia lo studio (video) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Daniel: ”Cristina non mi sei mai piaciuta..” Partenza col botto per la prima puntata della settimana di Uomini e Donne. Le cose tra Cristina ed il misterioso Daniel si son decisamente messe male. La frequentazione dei due è arrivata al suo epilogo dopo sole due uscite “Ci siamo sentiti al telefono, era piuttosto gentile. Il giorno dopo questa telefonata mi ha detto che mi lascia, che non sono la donna giusta per lui. Gli dà fastidio che io fumo, hai detto che ti da fastidio che io abbia una figlia e una nipote“. La scorsa settimana l’uomo si è mostrato piuttosto freddo contro la dama, già in quella occasione qualcosa aveva fatto presagire il peggio. Daniel più volte ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 19 ottobre 2020): ”non mi sei mai piaciuta..” Partenza col botto per la prima puntata della settimana di. Le cose traed il misteriososi son decisamente messe male. Ladei due è arrivata al suo epilogo dopo sole due uscite “Ci siamo sentiti al telefono, era piuttosto gentile. Il giorno dopo questa telefonata mi ha detto che mi, che non sono la donna giusta per lui. Gli dà fastidio che io fumo, hai detto che ti da fastidio che io abbia una figlia e una nipote“. La scorsa settimana l’uomo si è mostrato piuttosto freddo contro la dama, già in quella occasione qualcosa aveva fatto presagire il peggio.più volte ...

