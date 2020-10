"Ti sei tirato un surgelato", "Mi sbattevo la porta in faccia": Iconize va verso l'oblio - (Di lunedì 19 ottobre 2020) Francesca Galici Ha finto un'aggressione omofoba per attirare l'attenzione su di sé ma è stato smascherato in diretta televisiva: ecco perché Iconize è il nostro personaggio della settimana Sul web ci sono fenomeni rari, rarissimi, come Chiara Ferragni e poi ci sono quelli come Iconize, decisamente più frequenti. La prima è milionaria, ha costruito un impero ed è diventata una delle donne più influenti del mondo grazie ai social. Il secondo è diventato la barzelletta dell'universo virtuale e non, dopo aver fatto incazzare tutti, anche il fruttivendolo sotto casa. Vero nome Marco Ferrero, quasi 30 anni, era considerato un influencer per i diritti della comunità LGBT finché l'amica di una sua amica ha rivelato che ha finto un'aggressione omofoba, ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Francesca Galici Ha finto un'aggressione omofoba per attirare l'attenzione su di sé ma è stato smascherato in diretta televisiva: ecco perchéè il nostro personaggio della settimana Sul web ci sono fenomeni rari, rarissimi, come Chiara Ferragni e poi ci sono quelli come, decisamente più frequenti. La prima è milionaria, ha costruito un impero ed è diventata una delle donne più influenti del mondo grazie ai social. Il secondo è diventato la barzelletta dell'univirtuale e non, dopo aver fatto incazzare tutti, anche il fruttivendolo sotto casa. Vero nome Marco Ferrero, quasi 30 anni, era considerato un influencer per i diritti della comunità LGBT finché l'amica di una sua amica ha rivelato che ha finto un'aggressione omofoba, ...

Ha finto un'aggressione omofoba per attirare l'attenzione su di sé ma è stato smascherato in diretta televisiva: ecco perché Iconize è il nostro personaggio della settimana.

