Sarri pronto a tornare in Serie A, tratta la risoluzione con la Juventus (Di lunedì 19 ottobre 2020) Maurizio Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus ma punta alla risoluzione dell’accordo per tornare su una panchina di Serie A Maurizio Sarri è pronto a tornare in Serie A dopo i contatti avuto nelle scorse settimane con Roma e Fiorentina. Il tecnico toscano, come sottolineato da calciomercato.co, in questi giorni sta trattando con la Juventus la risoluzione del contratto. Sul tavolo ci sono 4 milioni di euro per questa stagione, più altri 2,5 milioni per la prossima previsti da una penale che la Juventus dovrebbe onorare in caso di mancato rispetto del terzo anno di contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Maurizioè ancora sotto contratto con lama punta alladell’accordo persu una panchina diA MaurizioinA dopo i contatti avuto nelle scorse settimane con Roma e Fiorentina. Il tecnico toscano, come sottolineato da calciomercato.co, in questi giorni stando con laladel contratto. Sul tavolo ci sono 4 milioni di euro per questa stagione, più altri 2,5 milioni per la prossima previsti da una penale che ladovrebbe onorare in caso di mancato rispetto del terzo anno di contratto. Leggi su Calcionews24.com

