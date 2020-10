PS5 potrebbe essere stata rinviata in alcuni paesi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sony potrebbe aver ritardato il lancio di PlayStation 5 in diversi paesi del sud-est asiatico, se dobbiamo credere a una modifica al suo sito web. Mentre le pagine PS5 di queste regioni dicevano che la console era prevista per le festività del 2020, ora non menzionano più un potenziale lancio.Attualmente, l'unico paese del sud-est asiatico con data di uscita fissata per le festività è Singapore. paesi come Taiwan, Filippine e Vietnam, non hanno ancora una data di lancio.Un'uscita scaglionata per nuove console non è raro, ma è strano che Sony non abbia fatto l'annuncio prima di apportare la modifica al suo sito web. Attualmente, ci sono molti giocatori che non sanno se saranno in grado di acquistare una PS5 prima della fine dell'anno o meno.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sonyaver ritardato il lancio di PlayStation 5 in diversidel sud-est asiatico, se dobbiamo credere a una modifica al suo sito web. Mentre le pagine PS5 di queste regioni dicevano che la console era prevista per le festività del 2020, ora non menzionano più un potenziale lancio.Attualmente, l'unico paese del sud-est asiatico con data di uscita fissata per le festività è Singapore.come Taiwan, Filippine e Vietnam, non hanno ancora una data di lancio.Un'uscita scaglionata per nuove console non è raro, ma è strano che Sony non abbia fatto l'annuncio prima di apportare la modifica al suo sito web. Attualmente, ci sono molti giocatori che non sanno se saranno in grado di acquistare una PS5 prima della fine dell'anno o meno.Leggi altro...

