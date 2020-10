(Di lunedì 19 ottobre 2020), colpi di pistola in piazza: morto un ragazzo di 26 anni 16 ottobre 2020, fermato un giovane: 'lui a sparare' 16 ottobre 2020 Gli insulti, la ...

PalermoToday : Omicidio di Camporeale, il gip: 'Nessuna premeditazione, è stato un gesto d'impeto' - pippoMR : Le fasi che hanno preceduto l'omicidio. Poi gli spari e l'arresto #camporeale #carabinieri #dasemprelive… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio a Camporeale, il padre della vittima: “Non voglio vendetta” - danieledv79 : RT @SkyTG24: Omicidio a Camporeale, il padre della vittima: “Non voglio vendetta” - SkyTG24 : Omicidio a Camporeale, il padre della vittima: “Non voglio vendetta” -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Camporeale

E’ morto improvvisamente questa sera Lello Sanfilippo, storico titolare di Radio Time. Aveva 57 anni. Ancora le notizie sono frammentarie, ma pare che la causa del decesso sia un infarto […] L'articol ...Sul tavolo anche “la questione della stabilizzazione del personale precario e della valorizzazione del personale tutto nell’ ambito di un progetto per il superamento dell’emergenza e in generale per i ...