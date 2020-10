Non è l’Arena, Giletti si decide e smentisce la candidatura a Roma: «Non ci penso minimamente» – Video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Massimo Giletti “Non ci penso minimamente“. Stavolta Massimo Giletti si è espresso in modo chiaro, più di quanto non avesse fatto in precedenza. A Non è L’Arena, ieri sera, il conduttore ha fatto chiarezza sulle voci di sua candidatura a sindaco di Roma, smentendole. #nonelarena Massimo #Giletti chiarisce le voci sulla sua #candidatura a #sindaco di #Roma: “@CarloCalenda e i giornalisti stiano tranquilli…”#La7 #elezioniRoma #Campidoglio #Calendahttps://t.co/EnjDZsov1S — Non è l’Arena (@nonelarena) October 18, 2020 “Qualsiasi cosa io dica viene strumentalizzata. Anzi, vengono addirittura inventate cose su di me. Tranquilizzo Calenda e i ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 ottobre 2020) Massimo“Non ci“. Stavolta Massimosi è espresso in modo chiaro, più di quanto non avesse fatto in precedenza. A Non è L’Arena, ieri sera, il conduttore ha fatto chiarezza sulle voci di suaa sindaco di, smentendole. #nonelarena Massimo #chiarisce le voci sulla sua #a #sindaco di #: “@CarloCalenda e i giornalisti stiano tranquilli…”#La7 #elezioni#Campidoglio #Calendahttps://t.co/EnjDZsov1S — Non è l’Arena (@nonelarena) October 18, 2020 “Qualsiasi cosa io dica viene strumentalizzata. Anzi, vengono addirittura inventate cose su di me. Tranquilizzo Calenda e i ...

