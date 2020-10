Napoli, Osimhen ha rivoluzionato l’attacco: un gol ogni 15′ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutti i 12 gol realizzati dal Napoli sono arrivati con Osimhen in campo. Una statistica che fa sognare i tifosi. Sono bastate quattro giornate a Victor Osimhen per diventare il giocatore più importante del Napoli. Il primo gol è arrivato sabato contro l’Atalanta ma il contributo nigeriano può essere misurato con un altro dato. Come riporta il Corriere della Sera, tutti i 12 gol realizzati dalla squadra di Gattuso sono arrivati con Osimhen in campo. Tradotto, quando gioca Osimhen il Napoli segna ogni quarto d’ora. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tutti i 12 gol realizzati dalsono arrivati conin campo. Una statistica che fa sognare i tifosi. Sono bastate quattro giornate a Victorper diventare il giocatore più importante del. Il primo gol è arrivato sabato contro l’Atalanta ma il contributo nigeriano può essere misurato con un altro dato. Come riporta il Corriere della Sera, tutti i 12 gol realizzati dalla squadra di Gattuso sono arrivati conin campo. Tradotto, quando giocailsegnaquarto d’ora. Leggi su Calcionews24.com

Napoli, svolta in attacco col 4-2-3-1: è Osimhen l'uomo in più di Gattuso

Funziona alla perfezione il nuovo meccanismo offensivo e tutto è cambiato dall'ingresso in campo di Osimhen a Parma e dal cambio dal 4-3-3 al 4-2-3-1: da quel momento il Napoli ha cominciato a segnare ...

