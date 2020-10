Morto Enzo Mari uno dei più grandi designer italiani del Novecento

(Di lunedì 19 ottobre 2020) A 88 anni è venmuto a mancare, uno dei piùdel. Nella sua carriera ha ricevuto 5 premi Compassi d’Oro, di cui l’ultimo nel 2011 alla carriera.è stato l’autore di oltre 1500 oggetti realizzati soprattutto da aziende italiane. Tra i più significativi c’è il vassoio Putrella, fatto da un unico pezzo di trave da edilizia in acciaio, la sedia Delfina, la sediaolina. La notizia della sua morte, avvenuta a Milano, giunge a pochi giorni dall’inaugurazione di una grande mostra retrospettiva sui suoi lavori, alla Triennale di Milano, dopo i rinvii per la pandemia.di fama ...

Enzo Mari è stato l'autore di oltre 1500 oggetti realizzati ... la sedia Mariolina. La notizia della sua morte, avvenuta a Milano, giunge a pochi giorni dall'inaugurazione di una grande mostra ...