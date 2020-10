L’orologio di Conte con l’ora sbagliata | l’ultima teoria del complotto che dovrebbe dimostrare non si sa cosa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 ottobre 2020) L’orologio dicon l’ora, l’ultimadelviaggia veloce sul web. Non sapete distiamo parlando? Presto detto. Circolano da stamattina degli “screen” dell’orologio del Premier durante la conferenza stampa di ieri sera nel corso della quale sono state illustrate le ultime misure di contrasto al Coronavirus; ebbene nel fermo-immagine l’orologio disembrerebbe segnare le 17.55 anche se la qualità non è delle migliori. La tesi sollevata, su cui stamani stamani si è interrogato anche il filosofo Diego Fusaro, è quella che, anziché essere in diretta abbia trasmesso un suo intervento registrato nel pomeriggio, intorno alle 18.00 per ...