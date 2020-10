Indagato un Maestro a Milano, Picchiava e Sbatteva gli Alunni Contro La Cattedra (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un Maestro di una scuola primaria di Comasina (Mi) è stato sospeso dall’insegnamento per quattro mesi dopo essere stato accusato di maltrattamenti verso i suoi Alunni. A dare l’allarme sarebbe stato il disegno di un bambino che attraverso le immagini ha segnalato il clima di terrore che si respirava nell’aula scolastica. Le indagini hanno fatto … Leggi su youreduaction (Di lunedì 19 ottobre 2020) Undi una scuola primaria di Comasina (Mi) è stato sospeso dall’insegnamento per quattro mesi dopo essere stato accusato di maltrattamenti verso i suoi. A dare l’allarme sarebbe stato il disegno di un bambino che attraverso le immagini ha segnalato il clima di terrore che si respirava nell’aula scolastica. Le indagini hanno fatto …

