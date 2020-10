Il Verona sbatte contro Perin | il Genoa strappa lo 0-0

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Un pari senza reti segna l'ultimo atto della quarta giornata di Serie A. Non basta un'ottima versione dell'Hellas: i gialloblu sbattonoun sontuoso Mattia. Il portiere salva unrimaneggiato e regala un punto preziosissimo.LA GARAIl copione del match diventa ben presto chiaro: l'Hellasdetta il ritmo, mentre ilsi difende. Ilic chiama il portiere del Grifoneal primo intervento con un tiro dalla distanza dopo 14 minuti. I liguri provano a reagire con Radovanovic che sfiora il vantaggio chiamando alla parata Silvestri. Poco dopo la mezz'ora un'occasione per parte: prima Pandev chiama al miracolo il portiere dell'Hellas, poi Colley va al tiro, ma trova un grande intervento di. Sul finale di primo tempo, ...

