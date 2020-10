GF Vip: Elisabetta Gregoraci allontana definitivamente Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sembra essere giunto al capolinea lo pseudo flirt che ha coinvolto in queste settimane i due protagonisti del reality. Ecco che cosa è successo nelle scorse ore nella Casa GF Vip: un altro (forse definitivo) palo per Pierpaolo Pretelli In questo primo mese di Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli si è avvicinato molto ad Elisabetta Gregoraci. L’ex velino di Striscia la Notizia ha detto che non avrebbe mai pensato che lei fosse così e ha iniziato a nutrire un interesse nei suoi confronti. Elisabetta all’inizio sembrava flirtare con lui, ma poi ha iniziato ad allontanarsi. Alfonso Signorini nelle puntate in diretta incoraggia Pierpaolo ad andare avanti e ad avere pazienza con Elisabetta. ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sembra essere giunto al capolinea lo pseudo flirt che ha coinvolto in queste settimane i due protagonisti del reality. Ecco che cosa è successo nelle scorse ore nella Casa GF Vip: un altro (forse definitivo) palo perIn questo primo mese di Grande Fratello Vipsi è avvicinato molto ad. L’ex velino di Striscia la Notizia ha detto che non avrebbe mai pensato che lei fosse così e ha iniziato a nutrire un interesse nei suoi confronti.all’inizio sembrava flirtare con lui, ma poi ha iniziato adrsi. Alfonso Signorini nelle puntate in diretta incoraggiaad andare avanti e ad avere pazienza con. ...

blogtivvu : #GFVip, Elisabetta Gregoraci e Piero Barone stanno insieme? Spunta una foto che accende il gossip - Adelel20 : RT @tempoweb: Al #GrandeFratelloVip Lo sfogo di #matilde Brandi In nomination se la prende con #AntonellaElia - Antonel51833885 : La gelosia di Elisabetta per Pierpaolo - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - zazoomblog : GF Vip ex di Elisabetta Gregoraci: “Aveva un contratto con Briatore” - #Elisabetta #Gregoraci: #“Aveva - tempoweb : Al #GrandeFratelloVip Lo sfogo di #matilde Brandi In nomination se la prende con #AntonellaElia… -