Ecosistemi, più invecchiano e più sono stabili: lo studio sul Lago di Ocrida (Di lunedì 19 ottobre 2020) Più un ecosistema è piccolo e giovane più è "precario" a livello di specie che si evolvono e si estinguono, più diventa grande e vecchio tanto più le specie si stabilizzano per numero e longevità. La definizione di questo modello biologico deriva da uno studio sul Lago di Ocrida compiuto da un gruppo internazionale di ricercatori fra cui il professore Giovanni Zanchetta del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa. Il lavoro è stato appena pubblicato sulla rivista scientifica "Science Advances". "Il Lago di Ocrida è un incredibile laboratorio naturale – spiega Zanchetta -vecchio di ca. 1.4 millioni di anni e situato al confine tra Albania e Repubblica ...

