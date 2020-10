Cyberpunk 2077: rubare veicoli non funzionerà come in GTA (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 hanno specificato che attività come il rubare veicoli saranno fortemente diverse da quelle viste in GTA. Ecco perché La libertà che offrirà nel gameplay è stato uno degli aspetti più allettanti di Cyberpunk 2077 fin dall’annuncio. La stessa libertà sembra inoltre farsi più marcata e allettante ad ogni piccolo assaggio del titolo che CD Projekt RED ci ha dispensato negli ultimi 2 lunghi anni. Questo tipo di approccio che Cyberpunk 2077 offre comporterà anche la possibilità per i giocatori di scatenarsi nell’open world di Night City, rubare veicoli, uccidere NPC e commettere crimini ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Gli sviluppatori dihanno specificato che attivitàilsaranno fortemente diverse da quelle viste in GTA. Ecco perché La libertà che offrirà nel gameplay è stato uno degli aspetti più allettanti difin dall’annuncio. La stessa libertà sembra inoltre farsi più marcata e allettante ad ogni piccolo assaggio del titolo che CD Projekt RED ci ha dispensato negli ultimi 2 lunghi anni. Questo tipo di approccio cheoffre comporterà anche la possibilità per i giocatori di scatenarsi nell’open world di Night City,, uccidere NPC e commettere crimini ...

