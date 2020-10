Covid | la festa vietata a Napoli col cantante neomelodico finisce sui social | baci e abbracci e nessuna mascherina Le immagini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ile le ordinanze non fermano i festeggiamenti. Che si tratti di matrimoni, battesimi o prime comunioni dai paesi vesuviani al litorale flegreo la musica sembra essere la stessa. Nove cerimonie interrotte, almeno 5 locali chiusi e multe per titolari e clienti. L’esibizione delEnzo Barone a Marigliano, in provincia di, durante una prima comunione in poche ore ha fatto il giro del web. Il video della diretta, prima pubblicato suie poi rimosso dallo staff dell’artista, sembrerebbe mostrare una palese violazione delle regole anticontagio imposte dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per contenere il diffondersi del virus. De Luca ha infatti vietato feste, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in ...