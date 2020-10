Covid: 19 ottobre, in Fvg 90 nuovi casi e 3 decessi (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oggi sono stati rilevati 90 nuovi contagi (1.281 tamponi eseguiti) e tre decessi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una donna del 1927 di Pulfero, un uomo del 1943 di Monfalcone e una donna del 1936 di Valvasone Arzene. I nuovi positivi sono: 44 a Udine, 16 a Trieste, 20 a Pordenone, 9 a Gorizia, 1 persona da fuori regione Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.505, di cui: 2.157 a Trieste, 2.251 a Udine, 1.381 a Pordenone e 679 a Gorizia, alle quali si aggiungono 37 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 2.199. Scendono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 62 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 364, con la seguente ... Leggi su udine20 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oggi sono stati rilevati 90contagi (1.281 tamponi eseguiti) e treda-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di una donna del 1927 di Pulfero, un uomo del 1943 di Monfalcone e una donna del 1936 di Valvasone Arzene. Ipositivi sono: 44 a Udine, 16 a Trieste, 20 a Pordenone, 9 a Gorizia, 1 persona da fuori regione Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.505, di cui: 2.157 a Trieste, 2.251 a Udine, 1.381 a Pordenone e 679 a Gorizia, alle quali si aggiungono 37 persone da fuori regione. Iattuali di infezione sono 2.199. Scendono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 62 i ricoverati in altri reparti. Icomplessivamente ammontano a 364, con la seguente ...

