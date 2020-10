Coronavirus, nel Regno Unito oltre 18mila contagi. Più di 4mila in Germania. “Belgio vicino a uno tsunami. Abbiamo perso il controllo” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non si arresta l’avanzata della pandemia in Europa e soprattutto in Gran Bretagna, dove sono stati registrati 18.804 casi nelle ultime 24 ore e 80 decessi. Il Galles da venerdì entra in lockdown per due settimane. Allarma anche la situazione in Belgio, che ha registrato più di 700 infezioni ogni 100mila persone negli ultimi 14 giorni. Si tratta del secondo peggior record europeo dopo la Repubblica Ceca. Tanto che il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ammette che il governo ha perso il controllo sulla pandemia: “Siamo davvero molto vicini a uno tsunami – ha dichiarato -. Il fatto è che non controlliamo più ciò che sta accadendo. Siamo la regione più colpita in tutta Europa”. La Germania passa dagli oltre 7800 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Non si arresta l’avanzata della pandemia in Europa e soprattutto in Gran Bretagna, dove sono stati registrati 18.804 casi nelle ultime 24 ore e 80 decessi. Il Galles da venerdì entra in lockdown per due settimane. Allarma anche la situazione in Belgio, che ha registrato più di 700 infezioni ogni 100milane negli ultimi 14 giorni. Si tratta del secondo peggior record europeo dopo la Repubblica Ceca. Tanto che il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ammette che il governo hail controllo sulla pandemia: “Siamo davvero molto vicini a uno– ha dichiarato -. Il fatto è che non controlliamo più ciò che sta accadendo. Siamo la regione più colpita in tutta Europa”. Lapassa dagli7800 ...

chetempochefa : “La situazione non è risolta: finché il coronavirus continuerà a circolare nel mondo nessuno potrà dire di essere a… - BR_Sprecher : Oggi alle 11.00 il Consiglio federale tiene una seduta sul tema coronavirus e fornirà informazioni nel pomeriggio.… - Agenzia_Ansa : Sono oltre 40 milioni i casi di #coronavirus nel mondo dall'inizio della #pandemia, secondo l'Afp. I Paesi più col… - CharlieCK2014 : RT @4everAnnina: #Coronavirus, #Galli: Non vedo morti di fame per le strade ma morti di malattia negli ospedali La cattiveria, la malevolen… - elisabe33314234 : RT @4everAnnina: #Coronavirus, #Galli: Non vedo morti di fame per le strade ma morti di malattia negli ospedali La cattiveria, la malevolen… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, superati i 40 milioni di contagi. Belgio: "Vicini a uno tsunami" la Repubblica Coronavirus, la curva dei contagi non si ferma: nel Biellese 29 positivi in più

Sono ventinove i casi di positività in più al Covid-19 nella giornata di oggi rispetto a ieri, con due pazienti guariti in più. Non rallenta quindi la curva del contagio anche nel Biellese. Oggi l’Uni ...

Coronavirus, 67 nuovi casi e un decesso

Nuovo balzo in avanti sul fronte dei contagi: 67 dei 986 nuovi casi registrati in Toscana risiedono nel territorio apuano. Purtroppo si registrano anche 12 nuovi decessi sul territorio regionale: 6 uo ...

Sono ventinove i casi di positività in più al Covid-19 nella giornata di oggi rispetto a ieri, con due pazienti guariti in più. Non rallenta quindi la curva del contagio anche nel Biellese. Oggi l’Uni ...Nuovo balzo in avanti sul fronte dei contagi: 67 dei 986 nuovi casi registrati in Toscana risiedono nel territorio apuano. Purtroppo si registrano anche 12 nuovi decessi sul territorio regionale: 6 uo ...