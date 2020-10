Come parlare di Coronavirus ai giovani? Merkel e Macron a confronto – Il video (Di lunedì 19 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Angela Merkel ed Emmanuel Macron si sono recentemente rivolti ai giovani per spiegare loro la necessità di sopportare il coprifuoco e più in generale le nuove restrizioni imposte dai rispettivi governi nel tentativo di arginare la seconda ondata di Coronavirus. La cancelliera tedesca ha fatto un appello accorato, invitando i ragazzi tedeschi a domandarsi cosa sia più importante: partecipare a una festa o la salute della propria famiglia, contribuendo con il rispetto delle regole a fare sì che l’economia possa ripartire al più presto e dunque possa continuare a offrire loro buone opportunità di studio e di lavoro? La Francia comincia a chiudere. Macron annuncia il coprifuoco a ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 ottobre 2020), ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Angelaed Emmanuelsi sono recentemente rivolti aiper spiegare loro la necessità di sopportare il coprifuoco e più in generale le nuove restrizioni imposte dai rispettivi governi nel tentativo di arginare la seconda ondata di. La cancelliera tedesca ha fatto un appello accorato, invitando i ragazzi tedeschi a domandarsi cosa sia più importante: partecipare a una festa o la salute della propria famiglia, contribuendo con il rispetto delle regole a fare sì che l’economia possa ripartire al più presto e dunque possa continuare a offrire loro buone opportunità di studio e di lavoro? La Francia comincia a chiudere.annuncia il coprifuoco a ...

matteosalvinimi : Massimo Giletti: 'Hanno parlato tanto di banchi a rotelle e non di sanità. Se continuano a parlare di progetti sui… - mirkocalemme : #Gattuso in un minuto ha spento due settimane di retropensieri su #JuveNapoli. Uno come lui, per come la vedo io, d… - ManlioDS : Di incredibile c’è solo l’approssimazione di @repubblica. Il governo italiano ha una sola candidatura a DG ESA, Sim… - Mariagr89063037 : @TUTTOJUVE_COM Questo ha stancato, come fai a parlare di sentenza sbagliata, tutti hanno capito, che la mail inviat… - JulzOa : @toobigtofail01 @SoldatoDoc Per non parlare di come vivete in una realtà parallela dove Vidal e Sanchez sono campio… -

Ultime Notizie dalla rete : Come parlare Come parlare di Coronavirus ai giovani? Merkel e Macron a confronto – Il video Open Salvini e Meloni smentiscono Conte: «Collaborazione? Da lui solo una telefonata di pochi secondi prima della conferenza»

Nella conferenza stampa di domenica sera, il premier Giuseppe Conte nel parlare del nuovo dpcm ha detto che lo stesso era stato frutto di un intenso dialogo «con Regioni ed ...

Trasporti, l'appello delle Regioni: "Troppo pochi, ne servono di più"

Da Torino a Genova, a Firenze e Palermo tutti i mezzi sono sovraffollati anche se ne è stato aumentato il numero ...

Nella conferenza stampa di domenica sera, il premier Giuseppe Conte nel parlare del nuovo dpcm ha detto che lo stesso era stato frutto di un intenso dialogo «con Regioni ed ...Da Torino a Genova, a Firenze e Palermo tutti i mezzi sono sovraffollati anche se ne è stato aumentato il numero ...