"Come farò senza di te?" Lutto per Mara Venier, il post disperato (Di lunedì 19 ottobre 2020) È morto l'attore e cantante Gianni Dei. Tra i primi a darne l'annuncio l'amica storica Mara Venier. Gianni Dei, 79 anni di Bologna, ha avuto una carriera variegata spaziando dal cinema alla musica ed era malato da tempo. Un grande dolore per la Venier che ha pubblicato una foto su Instagram e ha scritto: "Gianni mio Come farò senza di te... Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice... Come farò dopo 35 anni di fratellanza... Come farò??? Il mio cuore è spezzato". Proprio ieri, a "Domenica In", la conduttrice lo aveva salutato affettuosamente: "So Come stai, chiamami, forza!". ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 ottobre 2020) È morto l'attore e cantante Gianni Dei. Tra i primi a darne l'annuncio l'amica storica. Gianni Dei, 79 anni di Bologna, ha avuto una carriera variegata spaziando dal cinema alla musica ed era malato da tempo. Un grande dolore per lache ha pubblicato una foto su Instagram e ha scritto: "Gianni miodi te... Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice...; dopo 35 anni di fratellanza...;??? Il mio cuore è spezzato". Proprio ieri, a "Domenica In", la conduttrice lo aveva salutato affettuosamente: "Sostai, chiamami, forza!". ...

meb : Non è giusto far chiudere attività come i parrucchieri o i ristoranti che hanno investito per sanificare e che risp… - chetempochefa : “Solo ora che ho 82 anni riesco a guardarmi allo specchio e ad accettarmi così come sono, postando immagini di me a… - chetempochefa : 'Vedete i due elementi principali di questa arringa fatta passare come commento di un TG: la questione sessuale, co… - Bonaz54061306 : @CapitanoPaolo90 @GarauPina Esatto sono d’accordo e magari anche Tonali a centrocampo, invece un eventuale impiego… - DanielaPF75 : RT @Stfn_Mrtz: @mbgiuffrida @RickDuFer La scienza non parla con una sola voce ma su certi argomenti esiste un consenso, delle volte largame… -

Ultime Notizie dalla rete : Come farò Come far crescere i capelli con l’olio di ricino in naturalezza MeteoWeek Oyinda è Pronta per il Suo Impero

From ELLE. Questo anno ha offerto a molti artisti la rara opportunità di rallentare, riflettere su ciò che apprezzano di più e approfondire il loro processo creativo. "Coming u ...

Quando Raggi attaccava la cronista di Rep. Angeli. "Imbarazzante e ambigua"

Ora la assume. Ma non tanto tempo fa la citava nelle querele contro il quotidiano di Largo Fochetti come esempio di giornalista che non rispetta il codice deontologico ...

From ELLE. Questo anno ha offerto a molti artisti la rara opportunità di rallentare, riflettere su ciò che apprezzano di più e approfondire il loro processo creativo. "Coming u ...Ora la assume. Ma non tanto tempo fa la citava nelle querele contro il quotidiano di Largo Fochetti come esempio di giornalista che non rispetta il codice deontologico ...