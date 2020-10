Ascani Pd a TPI | “No di Conte al Mes? Governo va avanti solo con obiettivi comuni”

Leggi su tpi

(Di lunedì 19 ottobre 2020)(Pd) a TPI: “se ci sonocomuni” “Gli stanziamenti fatti finora dalnon sono sufficienti: prima di uscire dalla crisi economica, dobbiamo uscire da quella sanitaria. E per farcela dobbiamo usare ogni mezzo a disposizione, compreso il. Non lo chiedeil Pd: lo fanno anche i sindaci e tutti coloro che stanno in trincea a combattere contro il Coronavirus“. Anna, deputata dem e viceministra dell’Istruzione, commenta a TPI le parole pronunciate ieri sera dal premier Giuseppe, che rispondendo a una domanda del direttore del nostro giornale Giulio Gambino, ha definito il...