Antonia Liskova | “Dopo la pandemia sposo Gabriele Guidi”

La relazione tra Antonia Liskova e Gabriele Guidi (figlio di Johnny Dorelli) va avanti da otto anni, ed ora è pronta a sfociare nel matrimonio E' un periodo d'oro quello che in queste settimane Antonia Liskova sta vivendo: l'attrice è infatti protagonista di due amatissime fiction Rai, Nero a metà (la cui seconda stagione si è conclusa da poco) e L'allieva 3 mentre fantastica sul suo matrimonio con Gabriele Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. A detta di lei, la proposta è già arrivata, ma Antonia e Gabriele (che stanno insieme da otto anni) preferiscono aspettare che la situazione legata alla pandemia si stabilizzi prima di buttarsi a

Andrea Manes ne L'Allieva 3: Antonia Liskova-biografia e successi

Nella terza stagione de L’Allieva veste i panni della professoressa Andrea Manes, dura e fredda per via del grande dolore che ha vissuto. Vedremo Antonia Liskova nei panni… Leggi ...

