Uomini e Donne | anticipazioni registrazione 17-10-2020 | lacrime e tradimenti

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ladidi sabato 17 ottobreè cominciata come sempre con Gemma Galgani. La dama ha subito l’ennesima delusione sentimentale, questa volta da Biagio, ed è tornata mogia al suo posto. Ma non è stata l’unica, perché è stata una brutta puntata anche per Roberta Di Padua, che è uscita dallo studio furiosa e non è più rientrata, per l’amica Valentina Autiero, che è andata via dal programma in, e per la giovanissima Beatrice, diciottenne corteggiatrice del tronista Davide Donadei, che ha finito anche lei la puntata piangendo. Vediamo insieme cosa è successo! Gemma Galgani delusa da Biagio: lui è pazzo di Sabrina Gemma Galgani è entrata in studio estremamente felice ...