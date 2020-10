Udinese-Parma | il gol di Karamoh | è 2-2 alla Dacia Arena VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 ottobre 2020) Ilfa 2-2. Nel match contro l’, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i ragazzi di Fabio Liverani non mollano e siglano la rete del pareggio graziezampata vincente diche, a porta sguarnita, batte Nicolas e ristabilisce la parità. In alto ildel gol.