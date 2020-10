Udinese Parma 2-1 LIVE | un autogol di Iacoponi porta avanti i friulani

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 ottobre 2020) Alla Dacia Arena, la 4ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 53′– Pasticcio della difesa del. Sepe per Kurtic che sbaglia tutto e serve Pereyra al limite dell’area di rigore, il numero 37 entra in area e mette al centro, il pallone carambola suche trafigge involontariamente Sepe. 49′ Occasione Hernani – Che chance sprecata dal brasiliano! Gervinho fa ammattire Becao, palla ...