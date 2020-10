Traffico Roma del 18-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto incidente sulla provinciale Braccianese rallentamenti tra Vigna di Valle Bracciano code attratti perintenso lungo via Cassia tra il raccordo anulare ed il bivio per via braccianense in direzione La Storta in centro code su Viale Trastevere tra la stazione Trastevere Piazza Ippolito Nievo verso Ponte Garibaldi in corso ala manifestazione via libera istituita la pedonalizzazione di alcune strade dove sono stati creati i percorsi ciclopedonali temporanei solo chiusa alMolte strade del centro del quartiere Prati via di Porta San Sebastiano e via Appia Antica fino alle 19 si segnalano al momento e ripercussioni per la vita nelle aree circostanti trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana chiusa la stazione di Castro Pretorio i ...