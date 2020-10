Stamani nuovo vertice con le Regioni Si tratta sulle chiusure e coprifuoco

(Di domenica 18 ottobre 2020) In mattinatacon lee i sindaci per sciogliere gli ultimi nodi, anche su scaglionamenti a scuola, chiusura delle palestre, riduzione dell'orario di pub e ristoranti

mgrazia1961 : RT @BabboleoNews: È stato attivato stamani il nuovo punto di #triagerespiratorio fisso presso il pronto #soccorso del policlinico #SanMarti… - sanghi47 : RT @BabboleoNews: È stato attivato stamani il nuovo punto di #triagerespiratorio fisso presso il pronto #soccorso del policlinico #SanMarti… - BabboleoNews : È stato attivato stamani il nuovo punto di #triagerespiratorio fisso presso il pronto #soccorso del policlinico… - d_essere : RT @CarlaRotili: @ILNAZIONALISTA3 @d_essere Sono riuscite stamani a farle riaprire! A Roma dovrebbero manifestare tutti contro chi vuole af… - CarlaRotili : @ILNAZIONALISTA3 @d_essere Sono riuscite stamani a farle riaprire! A Roma dovrebbero manifestare tutti contro chi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Stamani nuovo

TG La7

previsto per questa sera l'annuncio da parte del premier Conte suI provvedimenti del governo per arginare l'infezione da coronavirus ed evitare il lockdown. In mattinata vertice con le regioni e i sin ...Nonostante tutto sono stati rimodulati alcuni orari e stamani, seppur in maniera ridotta, come detto, i ragazzi sono venuti a scuola. "Il quadro che ho davanti è quello della sicurezza, ma non si può ...