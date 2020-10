Mica pizza e fichi: Tinto torna nella domenica di La7 tra impasti e… scrittori (Di domenica 18 ottobre 2020) Tinto La pizza, uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo, torna protagonista in tv. Da oggi, ogni domenica alle 12.20, è in onda la seconda stagione di Mica pizza e fichi, il format di La7 condotto da Nicola Prudente alias Tinto. A differenza della prima edizione, che vide protagonisti personaggi dello spettacolo e dello sport alle prese con impasti, condimenti e cotture, le nuove puntate accompagneranno il pubblico in un viaggio in cui il mondo della cucina incontrerà e si fonderà con quello della narrativa. Gli ospiti di ciascun appuntamento saranno scrittori pronti ad assaggiare i menù di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 18 ottobre 2020)La, uno dei simboli dell’identità culturale italiana e tra i cibi più noti, amati e celebrati nel mondo,protagonista in tv. Da oggi, ognialle 12.20, è in onda la seconda stagione di, il format di La7 condotto da Nicola Prudente alias. A differenza della prima edizione, che vide protagonisti personaggi dello spettacolo e dello sport alle prese con, condimenti e cotture, le nuove puntate accompagneranno il pubblico in un viaggio in cui il mondo della cucina incontrerà e si fonderà con quello della narrativa. Gli ospiti di ciascun appuntamento sarannopronti ad assaggiare i menù di ...

