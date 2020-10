Massimo Giannini: “Da 5 giorni sono in terapia intensiva. Attenti, col Covid stiamo ripetendo errori già fatti” (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, da circa due settimane positivo al Coronavirus, è ricoverato da cinque giorni in terapia intensiva. Oggi, domenica 18 ottobre, La Stampa pubblica un editoriale scritto dal direttore dal suo letto di ospedale: Giannini racconta brevemente la sua esperienza con il Covid-19 e avverte: “Attenti, con il virus stiamo commettendo errori già fatti”. “Gli ultimi cinque giorni li ho passati in terapia intensiva, collegato ai tubicini dell’ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro”, scrive il ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) Il direttore de La Stampa,, da circa due settimane positivo al Coronavirus, è ricoverato da cinquein. Oggi, domenica 18 ottobre, La Stampa pubblica un editoriale scritto dal direttore dal suo letto di ospedale:racconta brevemente la sua esperienza con il-19 e avverte: “, con il viruscommettendogià fatti”. “Gli ultimi cinqueli ho passati in, collegato ai tubicini dell’ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro”, scrive il ...

