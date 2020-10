Manovra, via libera dal Consiglio dei Ministri: 40 miliardi per sanità, scuola, settori in crisi, Cig. Tutte le misure (Di domenica 18 ottobre 2020) crisi Covid: precipitano i prezzi degli alberghi, Firenze al terzo posto nazionale, -20%, 18 ottobre 2020 crisi Covid: niente accordo tra gestore e proprietà di Villa La Vedetta 25 settembre 2020 ... Leggi su firenzetoday (Di domenica 18 ottobre 2020)Covid: precipitano i prezzi degli alberghi, Firenze al terzo posto nazionale, -20%, 18 ottobre 2020Covid: niente accordo tra gestore e proprietà di Villa La Vedetta 25 settembre 2020 ...

MediasetTgcom24 : Via libera del governo alla Manovra: stop alle cartelle esattoriali | Altri 40 miliardi per contrastare gli effetti… - Mov5Stelle : Camera e Senato hanno dato il via libera alla #NaDef, la Nota di Aggiornamento al Def. Vediamo insieme cos'è. ?? La… - contu_f : RT @cirobuonajuto: 40 miliardi dalla manovra 2021, accolte le proposte di #ItaliaViva, da luglio al via l'assegno unico per i #figli, sospe… - fabio_tiberia : RT @serebellardinel: Via libera #Manovra da 40 miliardi con proroga al 31 dicembre dello stop a cartelle e pignoramenti!E a criticarli sono… - 273_333 : Manovra, dai 4 miliardi anti-Covid agli sgravi per chi assume giovani: le misure -