Lecco | uno studente | In coda cinque ore per il tampone | eravamo centinaia | un' assurdità

(Di domenica 18 ottobre 2020) "Ho passatoore fuori dalla hall dell'ospedale diinsieme ad altredi persone in attesa come me di fare il". Il racconto di una giornata di ordinaria follia vissuta in ...

tilonews : #Lecco | #Incidente sulla S.P. 51 tra #Dolzago e #Sirone. Nello scontro tra uno scooter ed un'auto il motociclista… - _addictedtolou_ : @Pierorezzacapa @MalkiZadeq @eterea_naive @DivinaCommediaQ @andreapurgatori E ripeto, conosco un medico di Bergamo,… - sigaretta197 : @Ginger9xx certo che sì....al momento ne ho solo uno a cui lecco...e ingoio... - crowadinfinitum : RT @Daymons94519400: Pontida, 1964. ??Pepi Merisio è stato uno dei primi fotografi italiani ad utilizzare stabilmente anche il colore, come… - Alpopper : @villacalendasco A Piacenza mandano a Fiorenzuola o Cremona. A Lecco non esiste un criterio ma inviati a Merate o E… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco uno

Lecco Notizie

"Ho passato cinque ore fuori dalla hall dell’ospedale di Lecco insieme ad altre centinaia di persone in attesa come me di fare il tampone". Il racconto di una giornata di ordinaria follia vissuta in p ...Il primo carico era nascosto nel sedile passeggero di un’auto fermata in tangenziale Est: quasi 2 chili di eroina. Il resto della droga, invece, era custodito nell’appartamento del corriere: altri 4 c ...