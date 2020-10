Lanciano, 18enne finisce in coma dopo il pestaggio brutale di una baby gang (Di domenica 18 ottobre 2020) Ennesima brutale aggressione da parte di una violenta baby gang. Stavolta la vittima è un 18enne di Lanciano (Chieti), che ora si trova in coma all’ospedale di Pescara. Nella notte, 5 ragazzini hanno pestato il coetaneo, colpendolo ripetutamente alla testa. Fra loro ci sono anche dei minorenni. I carabinieri sono alla ricerca degli aggressori, che si sono dileguati dopo il violento pestaggio. dopo Colleferro e Willy, dopo le aggressioni omofobe di Napoli e Padova, dopo la baby gang in Liguria, ancora un episodio di violenza ingiustificabile che non vorremmo mai leggere. Un fatale pugno alla tempia Dietro l’ex stazione Sangritana, a ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 ottobre 2020) Ennesimaaggressione da parte di una violenta. Stavolta la vittima è undi(Chieti), che ora si trova inall’ospedale di Pescara. Nella notte, 5 ragazzini hanno pestato il coetaneo, colpendolo ripetutamente alla testa. Fra loro ci sono anche dei minorenni. I carabinieri sono alla ricerca degli aggressori, che si sono dileguatiil violentoColleferro e Willy,le aggressioni omofobe di Napoli e Padova,lain Liguria, ancora un episodio di violenza ingiustificabile che non vorremmo mai leggere. Un fatale pugno alla tempia Dietro l’ex stazione Sangritana, a ...

