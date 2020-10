La gaffe di Trump al comizio su Macron | “Mi piace molto il primo ministro francese”

(Di domenica 18 ottobre 2020)del presidente degli Stati Uniti, Donald, che durante una manifestazione elettorale nello stato del Michigan, ha ‘degradato’ il suo omologo francese, il presidente Emmanuelal grado di. Parlando dell’accordo sul clima di Parigi, dal quale gli Stati Uniti si sono ritirati dopo la sua elezione nel 2016,ha detto che “miilma gli ho chiesto come stava andando l’accordo. Ho detto che era un disastro”. L'articolo Ladialsu: “Miil ...

Gaffe del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che durante una manifestazione elettorale nello stato del Michigan, ha 'degradato' il ...