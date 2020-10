Il Milan fa suo anche il derby femminile Inter schiantata 4-1

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 ottobre 2020) Un week-end da ricordare in casache, dopo il successo nelmaschile di ieri sera, festeggia una grande accoppiata nel giro di 12 ore. Le ragazze guidate da Maurizio Ganz, hanno schiantato l'per 4-1. Equilibrio solo all'inizio.subito in vantaggio con Dowie al 5′, subito pareggiata da Marinelli al 7′. Poi monologo rossonero. Al 29′ ancora Dowie riportava avanti le ragazze rossonere, poi il 3-1 al 32′ con Giacinti. Nella ripresa, al 48′, Conc siglava il 4-1 finale. In classifica, ilsale a 15 punti, a -1 dal Sassuolo, in attesa delle gare del pomeriggio.