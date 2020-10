Giorgio Palù su ipotesi lockdown annienta Crisanti :”E’ un esperto di zanzare”. Video (Di domenica 18 ottobre 2020) Il maestro ridicolizza il suo allievo in televisione. E ancora: “Non è un virologo, non ha mai pubblicato un volume di virologia” Il professor Giorgio Palù non ha usato mezzi termini nel definire il suo allievo Andrea Crisanti: “È entomologo, un esperto di zanzare”. Da quando è iniziata la pandemia siamo stati abituati a conoscere medici, esperti e professionisti di cui prima non sapevamo neanche l’esistenza. Ospiti di trasmissioni, dibattiti e talk-show, hanno detto la loro, spesso andando uno contro l’altro, sul coronavirus e facendo previsioni sul futuro. Palù “Crisanti è un esperto di zanzare” Uno di questi è Andrea Crisanti, professore ordinario di microbiologia ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 18 ottobre 2020) Il maestro ridicolizza il suo allievo in televisione. E ancora: “Non è un virologo, non ha mai pubblicato un volume di virologia” Il professorPalù non ha usato mezzi termini nel definire il suo allievo Andrea: “È entomologo, undi zanzare”. Da quando è iniziata la pandemia siamo stati abituati a conoscere medici, esperti e professionisti di cui prima non sapevamo neanche l’esistenza. Ospiti di trasmissioni, dibattiti e talk-show, hanno detto la loro, spesso andando uno contro l’altro, sul coronavirus e facendo previsioni sul futuro. Palù “è undi zanzare” Uno di questi è Andrea, professore ordinario di microbiologia ...

