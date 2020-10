GF Vip: Malgioglio nuovo concorrente? Tutto falso (Di domenica 18 ottobre 2020) Di recente si era diffusa l’indiscrezione sui nuovi papabili concorrenti del GF Vip. In particolare tra i vari nomi era uscito anche quello di Cristiano Malgioglio. Il cantautore appena lo ha scoperto ha prontamente sementito Tutto. Il fantastico Cristiano Malgioglio è una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip. Il cantautore infatti ha partecipato all’edizione del 2017 guadagnando un grande successo. Le sue gag nella casa sono diventate viraliArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 ottobre 2020) Di recente si era diffusa l’indiscrezione sui nuovi papabili concorrenti del GF Vip. In particolare tra i vari nomi era uscito anche quello di Cristiano. Il cantautore appena lo ha scoperto ha prontamente sementito. Il fantastico Cristianoè una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip. Il cantautore infatti ha partecipato all’edizione del 2017 guadagnando un grande successo. Le sue gag nella casa sono diventate viraliArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Vip Malgioglio GF Vip: Malgioglio nuovo concorrente? Tutto falso SoloDonna.it GF Vip 5, nuovi concorrenti: dopo Giulia Salemi e Stefano Bettarini entra anche Selvaggia Roma

Grande Fratello: Selvaggia, vecchia fiamma di Lenticchio, pronta a diventare "Vippona"

