Fabrizio Corona contro Nina Moric: “E’ psicopatica. Carlos non sta bene” (Di domenica 18 ottobre 2020) Fabrizio Corona a Live Non è la d’Urso ha spiegato l’audio choc inviato a Nina Moric, spiegando che suo figlio Carlos non sta bene. Fabrizio Corona è stato ospite a Live Non è la d’Urso, attraverso un collegamento da casa in quanto è risultato essere positivo al Coronavirus, per difendersi dall’audio choc pubblicato negli scorsi … L'articolo Fabrizio Corona contro Nina Moric: “E’ psicopatica. Carlos non sta bene” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 18 ottobre 2020)a Live Non è la d’Urso ha spiegato l’audio choc inviato a, spiegando che suo figlionon sta bene.è stato ospite a Live Non è la d’Urso, attraverso un collegamento da casa in quanto è risultato essere positivo alvirus, per difendersi dall’audio choc pubblicato negli scorsi … L'articolo: “E’non sta bene” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

stanzaselvaggia : Se Fabrizio Corona che è in isolamento domiciliare da un anno, è positivo al Coronavirus, bisogna preoccuparsi. - maurypas79 : È proprio vero che essere veri , anche se il nervoso ti annebbia la mente , manda in difficoltà tante persone fals… - lamarty76601386 : RT @giordanoedavide: Mi sto immaginando un litigio tra Fabrizio Corona e Matilde Brandi #noneladurso - SlowHIsmedicine : RT @Manuel7157: Ho paura che stanotte Fabrizio corona venga a casa mia e mi urli in questo modo per la vita di merda che conduco. #noneladu… - sifenalimi : E' stato veramente squallido interrompere Fabrizio Corona mentre, sebbene a modo suo, stava raccontando la verità.… -