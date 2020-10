Ezio Greggio: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, fidanzata, tutto sul conduttore (Di domenica 18 ottobre 2020) Torna l’immancabile appuntamento della domenica con Domenica In. Ospite della puntata in onda oggi il conduttore televisivo Ezio Greggio, pronto a raccontarsi nel salotto televisivo di Mara Venier. Ezio Greggio: chi è, anni, carriera Ezio Greggio è nato a Cossato il 7 aprile del 1954. E’ un noto conduttore televisivo, comico, cabarettista, attore, regista e sceneggiatore. Ezio Greggio è anche un giornalista pubblicista ed è noto per aver condotto – fin dalla prima edizione – il telegiornale satirico Striscia la notizia. Greggio ha esordito su Telebiella, prima televisione locale italiana e nel 1980 ha debuttato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 ottobre 2020) Torna l’immancabile appuntamento della domenica con Domenica In. Ospite della puntata in onda oggi iltelevisivo, pronto a raccontarsi nel salotto televisivo di Mara Venier.: chi è,è nato a Cossato il 7 aprile del 1954. E’ un nototelevisivo, comico, cabarettista, attore, regista e sceneggiatore.è anche un giornalista pubblicista ed è noto per aver condotto – fin dalla prima edizione – il telegiornale satirico Striscia la notizia.ha esordito su Telebiella, prima televisione locale italiana e nel 1980 ha debuttato ...

CorriereCitta : Ezio Greggio: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, fidanzata, tutto sul conduttore #eziogreggio… - CinemaMorbegno : CINEMA IRIS: DAL 16 AL 20/10 'LOCKDOWN ALL' ITALIANA' Feriali e Sabato ore 21.15 Domenica ore 16.00 - 21.15 Cast:… - secretlovesongf : Ho sognato che io ed Ezio Greggio avevamo un programma in cui facevamo scherzi alle persone ma il vero scherzo sembra essere la mia vita - FelettiDavide : @VisettiMarco @RadioSavana Quindi non hai neanche mai visto una puntata del Drive In con Enzo Braschi che faceva il… - pastelblue_girl : @obli0 ok ezio greggio #ovillici -