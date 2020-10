Ei fu siccome un film: Napoleone da Oscar (Di domenica 18 ottobre 2020) Joaquin Phoenix sarà Bonaparte nel prossimo kolossal di Ridley Scott. La star premiata per "Joker" si aggiunge ai tanti volti dell'imperatore Leggi su quotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Joaquin Phoenix sarà Bonaparte nel prossimo kolossal di Ridley Scott. La star premiata per "Joker" si aggiunge ai tanti volti dell'imperatore

Joaquin Phoenix sarà Bonaparte nel prossimo kolossal di Ridley Scott. La star premiata per “Joker” si aggiunge ai tanti volti dell’imperatore ...

Fermi tutti, The Mandalorian potrebbe diventare un film

All'arrivo della seconda stagione della serie tv su Disney+, il creatore Jon Favreau apre alla possibilità di un film.

Joaquin Phoenix sarà Bonaparte nel prossimo kolossal di Ridley Scott. La star premiata per "Joker" si aggiunge ai tanti volti dell'imperatore ...

Fermi tutti, The Mandalorian potrebbe diventare un film

All'arrivo della seconda stagione della serie tv su Disney+, il creatore Jon Favreau apre alla possibilità di un film.