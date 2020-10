Ducati, Dovizioso: "Mi sento ancora in corsa per il Mondiale" (Di domenica 18 ottobre 2020) ALCANIZ - "La lotta Mondiale? Le possibilità ci sono perchè in gara spesso succedono cose impreviste. Continuiamo a lavorare anche se oggi come passo ero messo benino, ma non ero più veloce dei primi. ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 ottobre 2020) ALCANIZ - "La lotta? Le possibilità ci sono perchè in gara spesso succedono cose impreviste. Continuiamo a lavorare anche se oggi come passo ero messo benino, ma non ero più veloce dei primi. ...

FormulaPassion : #MotoGP | #Dovizioso limita i danni e torna a pungere #Petrucci #AragonGP - sportface2016 : Andrea #Dovizioso, pilota della Ducati, ha parlato dopo il 7° posto nel #AragonGP - giangiangi74 : Ma potrebbe essere che la Ducati vuole proprio che si scannino #Petrucci e #Dovizioso proprio per non rischiare ch… - pieroce55 : ma la ducati vuole vincere il mondiale o no 'o preferisce perdere pur che non vinca dovizioso ? quindi perché tutti… - Dublada34 : @sanchini_mauro Quando si sveglierà la Ducati con Dovizioso? Mi sembra che Tardozzi provava ad arrampicarsi sugli s… -