Dpcm, Sibilia: «Disastro fermare i dilettanti. Non siamo untori» (Di domenica 18 ottobre 2020) Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale dilettanti, ha parlato del nuovo Dpcm che potrebbe riguardare anche lo sport Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale dilettanti, ha parlato ai microfoni dell'Ansa del nuovo Dpcm che potrebbe riguardare anche lo sport. «Vorrei invitare le istituzioni e la comunità scientifica a riflettere seriamente sulla ventilata ipotesi di sospendere le attività dello sport dilettantistico. Noi non siamo gli untori, lo dicono i numeri. Le società dilettantistiche, non solo quelle che operano nel calcio, sono sottoposte a rigidi protocolli per il contenimento dell'epidemia. Tutto ciò ha significato per decine di migliaia di soggetti, ...

