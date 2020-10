Coronavirus, focolaio in Rsa nel foggiano: positivi 16 ospiti e 9 operatori sanitari (Di domenica 18 ottobre 2020) Nelle ultime ore è stato registrato un focolaio di Covid-19 nella Rsa di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, dove sono stati riscontrati 16 positivi tra gli ospiti e 9 tra gli operatori sanitari. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 71 tamponi, oggi sono in corso di effettuazione i restanti 20. I tamponi sono stati effettuati dall’equipe della struttura complessa di Malattie dell’Apparato Respiratorio (Mar) di San Severo che ha contemporaneamente visitato tutti gli ospiti per verificarne lo stato di salute. Gli ospiti risultati positivi sono stati isolati nelle aree già predisposte. Il Servizio di Igiene ha attivato le procedure di monitoraggio e di sorveglianza attiva. Al momento sono in discreto stato ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Nelle ultime ore è stato registrato undi Covid-19 nella Rsa di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, dove sono stati riscontrati 16tra glie 9 tra gli. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti 71 tamponi, oggi sono in corso di effettuazione i restanti 20. I tamponi sono stati effettuati dall’equipe della struttura complessa di Malattie dell’Apparato Respiratorio (Mar) di San Severo che ha contemporaneamente visitato tutti gliper verificarne lo stato di salute. Glirisultatisono stati isolati nelle aree già predisposte. Il Servizio di Igiene ha attivato le procedure di monitoraggio e di sorveglianza attiva. Al momento sono in discreto stato ...

