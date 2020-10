Coprifuoco e lockdown: la lezione che ci arriva da Parigi (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Presidente francese Emmanuel Macron ha scelto la linea dura per provare ad arginare la seconda ondata di contagi provocati dal virus SARS-CoV-2. L’adozione del Coprifuoco in otto grandi metropoli, tra cui ci sono la regione di Parigi, Lille, Lione, Marsiglia e Tolosa, dovrebbe scongiurare pericolosi assembramenti nelle ore notturne e stroncare, definitivamente, ciò che … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Presidente francese Emmanuel Macron ha scelto la linea dura per provare ad arginare la seconda ondata di contagi provocati dal virus SARS-CoV-2. L’adozione delin otto grandi metropoli, tra cui ci sono la regione di, Lille, Lione, Marsiglia e Tolosa, dovrebbe scongiurare pericolosi assembramenti nelle ore notturne e stroncare, definitivamente, ciò che … InsideOver.

rtl1025 : ?? E' previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno a Palaz… - Open_gol : Arriverà entro lunedì il nuovo Dpcm con un'altra stretta sulle misure per contenere i contagi. Tra le ipotesi c'è a… - sole24ore : Coronavirus: in arrivo coprifuoco dalle 22. Allo studio chiusura di palestre, parrucchieri, centri estetici e cinem… - PensaliberoIt : Esiste una “dimensione altamente traumatica” di un lockdown/coprifuoco in tempo di coronavirus che sarebbe bene non… - ddgiusto : RT @LuigiGiliberti2: Coprifuoco, lanciafiamme, multe, spionaggio e lockdown. Poi telefono al numero verde anticovid della mia regione, per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco lockdown Covid, nuovo lockdown rinviato: stretta sulla movida, ma per ora niente coprifuoco l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Coprifuoco alle 22, smart working e più controlli: il governo lavora a una 'stretta'

Il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid si è concluso nella notte. Tra le ipotesi per il ...

Coronavirus, in arrivo il nuovo Dpcm che prevede lo smart working al 75 per cento e ingressi scaglionati nei ristoranti

Coronavirus, in arrivo il nuovo Dpcm che prevede lo smart working al 75 per cento e ingressi scaglionati nei ristoranti Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ?

Il vertice a Palazzo Chigi tra i capi delegazione e il premier Giuseppe Conte sulla manovra e le misure da mettere in campo in un nuovo Dpcm anti-Covid si è concluso nella notte. Tra le ipotesi per il ...Coronavirus, in arrivo il nuovo Dpcm che prevede lo smart working al 75 per cento e ingressi scaglionati nei ristoranti Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ?