C’è il virus, niente chemioterapia: muore a soli 31 anni, un figlio di 6 (Di domenica 18 ottobre 2020) Aveva un tumore, si stava curando con la chemioterapia, ma con l’arrivo del coronavirus le sedute sono state interrotte. E’ morta per colpa di un tumore e per colpa del coronavirus. Ma forse è meglio dire che Kelly è morta per l’inefficienza sanitaria di fronte alla pandemia. Le hanno posticipato le sedute di chemioterapia a lei indispensabili per curarsi, e la malattia ha preso il sopravvento, uccidendola. Ci sono un marito, una famiglia e un bambino di 6 anni che oggi la piangono e che chiedono giustizia. Si chiamava Kelly Smith, aveva 31 anni, è una delle tante vittime che hanno pagato con la vita i ritardi nelle cure per gli ospedali tutti pieni a causa del coronavirus. Come se essere malati di tumore fosse ... Leggi su chenews (Di domenica 18 ottobre 2020) Aveva un tumore, si stava curando con la, ma con l’arrivo del coronale sedute sono state interrotte. E’ morta per colpa di un tumore e per colpa del corona. Ma forse è meglio dire che Kelly è morta per l’inefficienza sanitaria di fronte alla pandemia. Le hanno posticipato le sedute dia lei indispensabili per curarsi, e la malattia ha preso il sopravvento, uccidendola. Ci sono un marito, una famiglia e un bambino di 6che oggi la piangono e che chiedono giustizia. Si chiamava Kelly Smith, aveva 31, è una delle tante vittime che hanno pagato con la vita i ritardi nelle cure per gli ospedali tutti pieni a causa del corona. Come se essere malati di tumore fosse ...

