MediasetTgcom24 : Calenda: 'Mi candido a sindaco di Roma' - repubblica : Oggi su Rep: ?? Roma, Calenda ha deciso: “Mi candido a sindaco”. E chiederà il sostegno Pd [di GIOVANNA VITALE] - max_pell : #CarloCalenda: 'Mi candido a sindaco di #Roma' su @MediasetTgcom24 - Carmela_oltre : RT @Agenzia_Dire: ??#CarloCalenda ufficializza la sua candidatura a sindaco di #Roma: 'Un dovere e una grande avventura'. - fabturco : @boostap io stavo a fa' refreshe pe' vede la diretta de Conte, e invece me compare l'ultim'ora: Calenda, mi candido… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda candido

"Mi candiderò a sindaco di Roma: un dovere e una grande avventura". Così Carlo Calenda ospite di "Che tempo che fa" su Rai 3. "Non posso parlare per il Pd, partecipo a un tavolo. Auspico un appoggio ..."Mi candiderò a sindaco di Roma: un dovere e una grande avventura". Lo ha annunciato il leader di Azione, Carlo Calenda. "Non posso parlare per il Pd, partecipo a un tavolo. Auspico un appoggio largo" ...