Allegri – Lazio | Lotito pensa al tecnico toscano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 18 ottobre 2020)non riesce proprio a digerire la brutta sconfitta che laha portato a casa ieri contro la Sampdoria. A Marassi i biancocelesti hanno perso rovinosamente per 3-0. Evidentemente c’è qualcosa che non va e ora, dopo un mercato estivo turbolento, il patron delladeve prendere delle decisioni. Inzaghi non ha ancora rinnovato il contratto esempre di più a Massimiliano. Claudioa Massimilianoper la panchinaipotesi concreta? La batosta di ieri a Genova incupisce sempre di più l’umore a Formello. Perdere punti in quel modo è ingiustificabile. Cos’è andato storto? ...