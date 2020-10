Tutta colpa della movida | ma è lite sul coprifuoco Ecco cosa sta preparando Conte per gli italiani

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il Paese «è più forte rispetto a marzo o aprile», ma - superati i 10mila contagi giornalieri - un nuovo Dpcm e nuove misure sono «necessari» per evitare di arrivare ai livelli degli altri Paesi europei. Roberto Speranza si collega con le Regioni di buon mattino, insieme a Francesco Boccia. Il Governo, assicurano i ministri ai governatori, intende condividere il percorso con gli enti locali per evitare che si crei una «distonia» di provvedimenti che possa mandare in confusione i cittadini. L'idea di base, spiega il titolareSalute, è arrivare a un irrigidimento delle misure partendo da «una distinzione di base tra attività essenziali e non essenziali». Interveniamo adesso con più forza sulle cose non essenziali per limitare i contagi ed evitare di dover incidere domani ...