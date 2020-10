Raffaele Sollecito sul lastrico | lo sfogo | «Io dipinto come un mostro sanguinario»

Leggi su urbanpost

(Di sabato 17 ottobre 2020)sul, lo ha dichiarato a mezzo stampa. “Sono sul… 1,2 milioni di debito”. Prima coinvolto nella terribile vicenda giudiziaria sull’efferato delitto di Meredith Kercher insieme ad Amanda Knox, e poilei definitivamente assolto, l’ingegnere pugliese ha rilasciato delle dichiarazioni in cui rivela di avere seri problemi economici. “Sono sul”: le drammatiche dichiarazioni diIn un’intervista a Ogni mattina su Tv8, ha infatti detto. “Ho passato quattro anni in carcere di cui sei mesi in isolamento“, ma i giudici gli hanno negato il risarcimento per ingiusta detenzione. “C’è un meccanismo piuttosto singolare, in ...