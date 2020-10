Paratici: «La Juventus un privilegio. Quando me ne andrò…» (Di sabato 17 ottobre 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Crotone Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 RESTARE ALLA JUVE – «Non smetto mai di ringraziare Agnelli per quello che mi ha dato in questi anni. È stato un privilegio lavorare qui per 11 anni vincendo tanti titoli. Se ci sarà un giorno in cui lascerò la Juve, lo saprò prima dal presidente che dai media». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Crotone Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 RESTARE ALLA JUVE – «Non smetto mai di ringraziare Agnelli per quello che mi ha dato in questi anni. È stato unlavorare qui per 11 anni vincendo tanti titoli. Se ci sarà un giorno in cui lascerò la Juve, lo saprò prima dal presidente che dai media». Leggi su Calcionews24.com

